TUCSON, Arizona —
Benson 21, Phoenix Christian 16
Buena 26, Cienega 13
Cibola 62, Rincon 6
Cholla 30, Yuma 0
Cortez 35, Bisbee 12
Dougals 21, Flowing Wells 14
Gilbert Christian 17, Sabino 13
Heritage Acadely Laveen 42, Desert Christian 16
Ironwood Ridge 58, Catalina Foothills 7
Mica Mountain 29, Poston Butte 0
Pima 36, Tombstone 12
Pusch Ridge Christian Academy 34, ALA-Ironwood 6
Sahuaro 13, Empire 0
Walden Grove 33, Sahuarita 6
Walden Grove defeats Sahuarita, 33-6, in the Copper Cup game. Ironwood Ridge among other winners.
Posted
TUCSON, Arizona —
WATCH THE 2025-26 ARIZONA BASKETBALL SEASON PREVIEW - CACTUS RISING: