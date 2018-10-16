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KGUN 9 First Warning Weather Team
Cuyler Diggs, First Warning Weather Meteorologist

Cuyler Diggs

Tucson, AZ

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MondayMon

11/02/2026

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TuesdayTue

11/03/2026

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WednesdayWed

11/04/2026

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ThursdayThu

11/05/2026

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FridayFri

11/06/2026

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SaturdaySat

11/07/2026

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11/08/2026

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