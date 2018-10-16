Tucson, AZ
Current Conditions
Tucson, AZ
Day
Conditions
HI / LO
Precip
MondayMon
11/02/2026
Mostly Clear
-° / 50°
2%
TuesdayTue
11/03/2026
Clear
78° / 54°
2%
WednesdayWed
11/04/2026
Clear
76° / 52°
2%
ThursdayThu
11/05/2026
Partly Cloudy
76° / 55°
3%
FridayFri
11/06/2026
Mostly Clear
75° / 54°
3%
SaturdaySat
11/07/2026
Clear
77° / 56°
0%
SundaySun
11/08/2026
Mostly Clear
77° / 55°
3%
MondayMon
11/09/2026
Mostly Clear
79° / 55°
7%
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TODAY'S LOWS SINCE MIDNGIHT
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TODAY'S HIGHS SINCE MIDNIGHT
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CURRENT TEMPERATURE
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24-HOUR TEMPERATURE CHANGE
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CURRENT DEW POINTS
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CURRENT HUMIDITY
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CURRENT WIND SPEEDS
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PEAK WIND GUSTS
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TODAY'S LOWS SINCE MIDNIGHT
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TODAY'S HIGHS SINCE MIDNIGHT
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CURRENT TEMPERATURES
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CURRENT DEW POINTS
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CURRENT WIND SPEED
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PEAK WIND GUSTS - PAST HOUR
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TODAY'S HIGH TEMPERATURES
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TODAY'S LOW TEMPERATURES
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CURRENT TEMPERATURES
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24-HOUR TEMPERATURE CHANGE
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CURRENT DEW POINTS
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CURRENT ROAD CONDITIONS
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TUCSON PRECIPITATION DATA
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AZ DROUGHT MONITOR
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ARIZONA 30-DAY % OF AVEAGE PRECIPITATION
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ARIZONA 30-DAY PRECIPITATION DEFICIT
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ARIZONA 365-DAY % OF AVERAGE PRECIPITATION
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ARIZONA 365-DAY PRECIPITATION DEFICIT