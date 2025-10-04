Local National Weather Sports Traffic Watch Now
Marana, Pusch Ridge, Tucson, Pueblo and Walden Grove among Friday's winners

Jesse Howell scores a touchdown for Marana High
Marana, Walden Grove, Pusch Ridge Christian, Tucson, and Pueblo all win
TUCSON, Arizona — Scores from around southern Arizona:

Class 6A:
Mesa 23, Salpointe Catholic 14

Class 5A:
Canyon del Oro 19, Vista Grande 12
Flowing Wells 42, Nogales 0
Marana 49, Ironwood Ridge 0
Mesa Mountain View 48, Buena 20
Tucson High 48, Casa Grande 33

Class 4A:
Catalina Foothills 47, Amphitheater 13
Empire 36, Cholla 6
Pueblo 55, Rincon/University 6
Sahuarita 42, Rio Rico 14
Walden Grove 25, Sahuaro 15

Class 3A:
Pusch Ridge Christian Academy 27, Sabino 8

Class 2A:
Benson 28, Santa Cruz Valley 26
Palo Verde 29, Catalina 0
Tanque Verde 62, Bisbee 8
Tombstone 63, Santa Rita 6
Willcox 58, Desert Christian 0

Class 1A:
Hayden 51, St. David 14

