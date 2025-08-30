Local National Weather Sports Traffic Watch Now
Salpointe, Cholla, Sahauro, Buena, Flowing Wells, Mountain View all win on Friday night

Salpointe, Mountain View, Buena, Sahuaro, Cholla and others win on Friday night
TUCSON, Arizona — Scores from games across southern Arizona

Arizona Lutheran 19 Wilcox 0
Benson 42,
Buena 38 Cienega 31
Canyon de Oro 49 Browne 9
Cholla 21, Yuma 6
Cibola 42 Rincon/Univeristy 0
Combs 57 Rio Rico 0
Desert View 38, Sunrise Mountain 15
Flowing Wells 56, Douglas
Heritage Academy 24 Desert Christian 12
Miami 64, Santa Rita 0
Nogales 29, Amphi 6
Pusch Ridge Christian 41 ALA Ironwood 14
Sahuaro 41 Empire 3
Salpointe 20, Marana
St. David 59, Baboquiviari
Sunnyside 27, Vista Grande 16
Tanque Verde 24, Morenci 16
Walden Grove 36, Sahuarita 0
Youngker 39, Pueblo 28

