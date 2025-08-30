Salpointe, Cholla, Sahauro, Buena, Flowing Wells, Mountain View all win on Friday night

TUCSON, Arizona — Scores from games across southern Arizona
Arizona Lutheran 19 Wilcox 0
Benson 42,
Buena 38 Cienega 31
Canyon de Oro 49 Browne 9
Cholla 21, Yuma 6
Cibola 42 Rincon/Univeristy 0
Combs 57 Rio Rico 0
Desert View 38, Sunrise Mountain 15
Flowing Wells 56, Douglas
Heritage Academy 24 Desert Christian 12
Miami 64, Santa Rita 0
Nogales 29, Amphi 6
Pusch Ridge Christian 41 ALA Ironwood 14
Sahuaro 41 Empire 3
Salpointe 20, Marana
St. David 59, Baboquiviari
Sunnyside 27, Vista Grande 16
Tanque Verde 24, Morenci 16
Walden Grove 36, Sahuarita 0
Youngker 39, Pueblo 28