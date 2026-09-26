Pusch Ridge Christian defeats Thatcher, Ironwood Ridge beats CDO, and Buena wins

TUCSON, Arizona — Scores from around southern Arizona:
Benson 42, Morenci 6
Buena 38, Marana 28
Catalina Foothills 29, Pueblo 28
Chandler Prep 56, Bisbee 0
Cholla 48, Amphitheater 7
Cienega 27, Mountain View 25
Desert Christian 29, Madison Highland Prep 0
Douglas 46, Rincon 6
Flowing Wells 54, Carl Hayden 0
Ironwood Ridge 24, Canyon del Oro 21
Mica Mountain 42, Sahuarita 7
North Canyon 56, Rio Rico 20
Pusch Ridge Christian 28, Thatcher 21
Sahuaro 22, Sabino 14
Sunnyside 24, Nogales 0
Tanque Verde, Santa Rita
Tombstone 42, Palo Verde 21
Tucson High 42, Vista Grande 0