Pueblo wins on its new field as the southside's Desert View & Sunnyside also win

Fernando Garcia scores for Pueblo on the Warriors new field
Posted

TUCSON, Arizona — Scores from high school football games around southern Arizona

Cienega 55, Nogales 0
Cholla 24, Kofa 6
Desert View 54, Mountain View 26
Douglas 28, Empire 7
Marana 24, CDO 3
Palo Verde 60, Coronado 0
Pueblo 41, Copper Canyon 0
Pusch Ridge Christian 39, Florence 27
Red Mountain36, Salpointe Catholic 0
Sahuaro 14, Sahuarita 10
San Carlos 16, Desert Christian 0
Snowflake 45, Catalina Foothills 13
Sunnyside 14, Mica Mountain 10
Veritas Prep 29, Benson 6
Walden Grove 15, Vista Grande 8

