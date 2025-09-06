Local National Weather Sports Traffic Watch Now
SportsLocal Sports

Actions

Douglas, Cholla, Desert View, Salpointe, Sabino, Marana and others win

Ivan Higuera scores for the Douglas Bulldogs
Douglas, Salpointe, Cholla, Desert View, and others all win on Friday night
Posted
and last updated

TUCSON, Arizona — Scores from around southern Arizona:

Benson 61, Tombstone 14
Buena 52, Skyline 20
Campo Verde 36, Ironwood Ridge 6
Catalina 24, NFL Yet Academy 0
Catalina Foothills 45, North Canyon 6
Cholla 26, Maryvale 18
Combs 52, Rincon/University 0
Desert Christian 64, Santa Rita 0
Desert Sunrise 40, Sahuarita 38
Desert View 45, Sahuaro 7
Douglas 25, Bisbee 0
Flowing Wells 56, Amphi 0
Marana 42, Canyon View 29
Maricopa 35, Empire 7
Mica Mountain 37, CDO 7
Mountain View 35, Browne 0
Nogales 38, Rio Rico 18
Pusch Ridge Christian 28, Crimson 27
Sabino 38, Dysart 24
Salpointe 30, Tucson 17
St. David 63. San Manuel 6
Sunnyside 40, Pueblo 12
Willcox 23, Morenci 14

Copyright 2025 Scripps Media, Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.

Report a typo

480x360 web banner NO X.jpg

WATCH THE HUDDLE

Find the stories in your neighborhood