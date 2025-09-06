Douglas, Cholla, Desert View, Salpointe, Sabino, Marana and others win

TUCSON, Arizona — Scores from around southern Arizona:
Benson 61, Tombstone 14
Buena 52, Skyline 20
Campo Verde 36, Ironwood Ridge 6
Catalina 24, NFL Yet Academy 0
Catalina Foothills 45, North Canyon 6
Cholla 26, Maryvale 18
Combs 52, Rincon/University 0
Desert Christian 64, Santa Rita 0
Desert Sunrise 40, Sahuarita 38
Desert View 45, Sahuaro 7
Douglas 25, Bisbee 0
Flowing Wells 56, Amphi 0
Marana 42, Canyon View 29
Maricopa 35, Empire 7
Mica Mountain 37, CDO 7
Mountain View 35, Browne 0
Nogales 38, Rio Rico 18
Pusch Ridge Christian 28, Crimson 27
Sabino 38, Dysart 24
Salpointe 30, Tucson 17
St. David 63. San Manuel 6
Sunnyside 40, Pueblo 12
Willcox 23, Morenci 14