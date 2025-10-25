Desert View, Tanque Verde, Marana, Benson and more all win

TUCSON, Arizona — High School Football scores from around southern Arizona 10/24/25:
Class 2A:
Benson 56, Palo Verde 6
Santa Cruz Valley 49, Bisbee 18
San Carlos 50, Catalina 6
Tanque Verde 42, Willcox 14
Class 4A:
Cholla 32, Rio Rico 0
Mica Mountain 56, Catalina Foothills 6
Pueblo 14, Sahuarita 13
Sahuaro 35, Amphitheater 0
Walden Grove 28, Douglas 7
Class 5A:
Buena 35, CDO 17
Desert View 70, Cienega 35
Empire 43, Rincon/University 13
Flowing Wells 43, Sunnyside 0
Marana 48, Mountain View 20
Maricopa 28, Nogales 9
Tucson High 36, Ironwood Ridge 12
Class 6A:
Salpointe Catholic 34, Westwood 30