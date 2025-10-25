Local National Weather Sports Traffic Watch Now
SportsLocal Sports

Actions

Desert View, Tanque Verde, Marana, Benson and more all win

Cooper Payne celebrates a touchdown for Tanque Verde
Marana, Desert View, Tanque Verde, Benson, and others all win
Posted
and last updated

TUCSON, Arizona — High School Football scores from around southern Arizona 10/24/25:

Class 2A:
Benson 56, Palo Verde 6
Santa Cruz Valley 49, Bisbee 18
San Carlos 50, Catalina 6
Tanque Verde 42, Willcox 14

Class 4A:
Cholla 32, Rio Rico 0
Mica Mountain 56, Catalina Foothills 6
Pueblo 14, Sahuarita 13
Sahuaro 35, Amphitheater 0
Walden Grove 28, Douglas 7

Class 5A:
Buena 35, CDO 17
Desert View 70, Cienega 35
Empire 43, Rincon/University 13
Flowing Wells 43, Sunnyside 0
Marana 48, Mountain View 20
Maricopa 28, Nogales 9
Tucson High 36, Ironwood Ridge 12

Class 6A:
Salpointe Catholic 34, Westwood 30

Copyright 2025 Scripps Media, Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.

Report a typo

Sign up for our Morning E-mail Newsletter to receive the latest headlines in your inbox.

Screenshot 2025-09-16 210013.png

THE HUDDLE WEBSITE

Find the stories in your neighborhood