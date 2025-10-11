Desert View improves to 7-0 while Mountain View upsets Flowing Wells, and more

Scores from around southern Arizona:
Class 5A:
Buena 34, Vista Grande 0
Cienega 20, Sunnyside 6
Desert Mountain 44, Ironwood Ridge 3
Marana 51, Casa Grande 27
Mountain View 47, Flowing Wells 14
Tucson High 28, Canyon del Oro 23
Class 4A:
Douglas 41 Amphitheater 14
Empire 41, Rio Rico 21
Mica Mountain 20, Walden Grove 14
Pueblo 48, Cholla 3
Sahuarita 54, Rincon 0
Sahuaro 21, Catalina Foothills 14
Class 3A:
Pusch Ridge Christian Academy 45, Coolidge 6
Class 2A:
Bisbee 46, Tombstone 0
Benson 67, Desert Christian 7
Palo Verde 77, Santa Rita 0
Willcox 42, Santa Cruz Valley 23
Class 1A:
St. David 50, Fort Thomas 0