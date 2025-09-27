Desert View, Flowing Wells, and St. David all stay perfect on Friday night

TUCSON, Arizona — Scores from high school football games around southern Arizona:
Amphitheater 1, Cholla 0 (Forfeit)
Desert View 37, Maricopa 0
Flowing Wells 63, Carl Hayden 0
Ironwood Ridge 24, Canyon del Oro 6
Marana 52, Buena 25
Mica Mountain31, Sahuarita 0
Mountain View 27, Cienega 6
North Canyon 49, Rio Rico 7
Palo Verde 32, Tombstone 18
Pueblo 34, Catalina Foothills 28
Sahuaro 44, Sabino 6
Salpointe Catholic 21, ALA - Queen Creek 17
St. David 46, Superior 6
Thatcher 28, Pusch Ridge Christian Academy 14
Tanque Verde 59, Santa Rita 6
Tucson High 42, Vista Grande 8
Walden Grove 35, Empire 21