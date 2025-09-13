Cienega, Rincon, Desert Christian, Salpointe, among Friday night winners

TUCSON, Arizona — Scores from high school football games around southern Arizona:
ALAGN 42, Buena 14
ALAWF 21, Mica Mountain 14
Amphitheater 15, Somerton 7
Benson 30, Tanque Verde 21
Cienega 34, Ironwood Ridge 14
Campo Verde 38, Sunnyside 12
Combs 50, Cholla 0
Desert Christian 44, Catalina 6
Douglas 20, Pueblo 14
Flowing Wells 48, North 8
Marana 46, Yuma Catholic 14
Morenci 26, Bisbee 0
Rincon/University 22, Palo Verde 0
Sabino 60, Coolidge 12
Salpointe Catholic 34, Saguaro 31
Sierra Linda 38, Rio Rico 21
St. Mary's 48, Empire 0
Tucson High 27, Walden Grove 16
Willcox 7, Pima 0