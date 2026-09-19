Local National Weather Sports Shop Scripps Watch Now
SportsLocal Sports

Actions

Sahuarita, Willcox, and Bisbee All Win on Friday Night

Rick Botkin's family receives flowers at his 48th annual memorial game.
Sahuarita, Bisbee, and Willcox all win
Posted

TUCSON, Arizona — Scores from around southern Arizona:

Benson 16, Veritas Prep 14
Bisbee 20, Santa Rita 0
Cholla 24, Kofa 0
Cienega 49, Nogales 6
Douglas 47, Empire 0
Ironwood Ridge 47, Casa Grande 13
Lincoln Prep 54, Catalina 0
Marana 28, Canyon del Oro 7
Maricopa 61, Flowing Wells 20
Mica Mountain 56, Sunnyside 16
O'Connnor 36, Salpointe Catholic 7
Palo Verde 38, Coronado 6
Pueblo 51, Copper Canyon 14
Pusch Ridge Christian Academy 28, Florence 24
Rio Rico 48, Amphitheater 7
Tucson 24, Buena 23 (OT)
Sabino 27, San Tan Foothills 0
Sahuarta 28, Sahuaro 24
Snowflake 55, Catalina Foothills 7
Tanque Verde 19, Trivium Prep 6
Willcox 54, Tombstone 0

Report a typo

WATCH THE 2026-27 ARIZONA FOOTBALL PREVIEW SPECIAL:

THE HUDDLE WEBSITE

Screenshot 2025-09-16 210013.png

Team Near You

Community Inspired Journalism