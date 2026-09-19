Sahuarita, Willcox, and Bisbee All Win on Friday Night

TUCSON, Arizona — Scores from around southern Arizona:
Benson 16, Veritas Prep 14
Bisbee 20, Santa Rita 0
Cholla 24, Kofa 0
Cienega 49, Nogales 6
Douglas 47, Empire 0
Ironwood Ridge 47, Casa Grande 13
Lincoln Prep 54, Catalina 0
Marana 28, Canyon del Oro 7
Maricopa 61, Flowing Wells 20
Mica Mountain 56, Sunnyside 16
O'Connnor 36, Salpointe Catholic 7
Palo Verde 38, Coronado 6
Pueblo 51, Copper Canyon 14
Pusch Ridge Christian Academy 28, Florence 24
Rio Rico 48, Amphitheater 7
Tucson 24, Buena 23 (OT)
Sabino 27, San Tan Foothills 0
Sahuarta 28, Sahuaro 24
Snowflake 55, Catalina Foothills 7
Tanque Verde 19, Trivium Prep 6
Willcox 54, Tombstone 0