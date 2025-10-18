Desert View, Marana, Palo Verde, Pueblo, Willcox, Mica Mountain, Sahuarita, Cienega all win

TUCSON, Arizona — Scores from around southern Arizona:
Class 6A:
Basha 58, Salpointe Catholic 7
Class 5A:
Buena 49, Casa Grande 33
Cienega 28, Flowing Wells 20
Desert View 48, Canyon del Oro 7
Marana 17, Tucson High 9
Marciopa 21, Sunnyside 14
Mountain View 25, Nogales 13
Vista Grande 16, Ironwood Ridge 14
Class 4A:
Cholla 36, Rincon 0
Mica Mountain 43, Amphitheater 0
Pueblo 36, Rio Rico 0
Sahuarita 34, Empire 21
Sahuaro 42, Douglas 7
Walden Grove 35, Catalina Foothills 10
Class 3A:
Florence 44, Sabino 24
Pusch Ridge Christian Academy 48, Safford 9
Class 2A:
Palo Verde 21, Bisbee 16
Santa Cruz Valley 57, Desert Christian 15
Tanque Verde 64, Tombstone 0
Willcox 26, Benson 17
Class 1A:
Bagdad 34, St. David 14