Desert View, Marana, Palo Verde, Pueblo, Willcox, Mica Mountain, Sahuarita, Cienega all win

Jaylee Abraham makes an interception for Desert View
Desert View, Marana, Willcox, Cienega, Sahuarita, Mica Mountain, and more all win
TUCSON, Arizona — Scores from around southern Arizona:

Class 6A:
Basha 58, Salpointe Catholic 7

Class 5A:
Buena 49, Casa Grande 33
Cienega 28, Flowing Wells 20
Desert View 48, Canyon del Oro 7
Marana 17, Tucson High 9
Marciopa 21, Sunnyside 14
Mountain View 25, Nogales 13
Vista Grande 16, Ironwood Ridge 14

Class 4A:
Cholla 36, Rincon 0
Mica Mountain 43, Amphitheater 0
Pueblo 36, Rio Rico 0
Sahuarita 34, Empire 21
Sahuaro 42, Douglas 7
Walden Grove 35, Catalina Foothills 10

Class 3A:
Florence 44, Sabino 24
Pusch Ridge Christian Academy 48, Safford 9

Class 2A:
Palo Verde 21, Bisbee 16
Santa Cruz Valley 57, Desert Christian 15
Tanque Verde 64, Tombstone 0
Willcox 26, Benson 17

Class 1A:
Bagdad 34, St. David 14

