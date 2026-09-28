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Villas Market: casi 60 años sirviendo a la comunidad hispana

El negocio familiar mantiene sus raíces mientras enfrenta el aumento de precios y apoya a jóvenes y familias del sur de Tucson.
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Marc Monroy
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TUCSON, Ariz. (KGUN) — Villas Market, con sucursales en Nogales y en el sur de Tucson, ha construido mucho más que un negocio de supermercado durante casi 60 años: se ha convertido en un pilar de la comunidad hispana a la que sirve.

Villas Market: casi 60 años sirviendo a la comunidad hispana

La tienda ubicada cerca de Valencia y Campbell está a cargo de Oscar Villa, quien se encarga de surtir los estantes y de preservar el legado de su familia, mientras enfrenta los desafíos de los precios cada vez más altos.

El mercado se ha mantenido enfocado en servir a la comunidad hispana local y en ser ese supermercado de confianza al que las personas acuden una y otra vez.

El abuelo de Oscar abrió por primera vez una tienda en Nogales, y la familia se expandió a una segunda sucursal cerca de Campbell hace seis años. A lo largo de las décadas, la familia Villa ha enfrentado importantes cambios en los precios, especialmente en el costo de la carne de res.

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Cuando Oscar comenzó a trabajar en el negocio, una oferta de carne podía anunciarse a $1.99; ahora, ese mismo tipo de oferta puede llegar a $5.99.

A pesar de esas presiones, el mercado continúa apoyando e invirtiendo en la comunidad que lo rodea. Villas Market patrocina el programa del estudiante-atleta del mes de Sunnyside y coloca pancartas dentro de la tienda para reconocer y motivar a los jóvenes atletas.

La Escuela Preparatoria Sunnyside está ubicada muy cerca de la tienda.

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El mercado también participa en recaudaciones de fondos, busca apoyar a las ligas infantiles y trata de ayudar a quienes lo necesiten dentro de la comunidad.

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