Salpointe defeats Desert View 48-0 for Tucson bragging rights

Posted at 10:45 PM, Oct 15, 2021

TUCSON, Arizona — High School Football scores and highlights: Salpointe 48, Desert View 0

Marana 36, Sunnyside 35

Cienega 31, Ironwood Ridge 21

Empire 37, Rio Rico 0

Nogales 35, Rincon/University 26

CDO 42, Walden Grove 21

Santa Rita 40, Catalina 8

Pueblo 42, Tempe 31

Eastmark 45, Sahuarita 7

Casa Grande 48, Sahuaro 0

Duncan 30, Valley Union 12

San Manuel 60, Baboquivari 6

Pusch Ridge Christian 38, Safford 16

Benson 42, Morenci 7

Santa Cruz 28, Sequoia Pathway 17

St. David 65, Hayden 20

Amphi 42, Douglas 7

