Sabino and Pusch Ridge Christian Academy win high school football playoff games

TUCSON, Arizona — Scores from around southern Arizona

Class 2A First Round:

No. 2 Morenci 32, No. 15 Tanque Verde 0

No. 4 Willcox 49, No. 13 St. John's 7

Class 3A First Round:

No. 1 Thatcher 62, No. 16 Benson 7

No. 3 Pusch Ride 35, No. 14 ALA-West Foothills 0

No. 7 Sabino 49, No. 10 San Tan Foothills 23

Class 4A:

Catalina Foothills 31, Sahuaro 13

CDO 37, Empire 6

Mica Mountain 42, Vista Grande 14

Pueblo, 41, Douglas 20

Rio Rico 24, Amphi 21

Walden Grove 56, Sahuarita 7

Class 5A:

Flowing Wells 47, Rincon 26

Marana 78, Cholla 19

Sunnyside 44, Nogales 0

Class 6A:

Salpointe 26, Mesa Mountain View 0