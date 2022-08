Posted at 10:47 PM, Aug 26, 2022

TUCSON, Arizona — Friday Night Scores: Pusch Ridge Christian 63, Paradise Honors 28

Globe 40, Santa Rita 0

Willcox 39, Gilbert Christian 14

Bisbee 15, Santa Cruz 6

Benson 21, San Tan Valley 14

Florence 73, Palo Verde 0

Morenci 44, Tanque Verde 0

