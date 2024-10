Mica Mountain, Marana, Buena, Mountain View, Walden Grove, Tucson all win

Prev Next

TUCSON, Arizona — High School Football scores from around southern Arizona for 10/18/24: Amphitheater 42, Rincon/University 15

Bisbee 35, Tanque Verde 21

Buena 70, Desert View 0

Casa Grande 32, Sunnyside 6

Douglas 41, Rio Rico 3

Liberty 34, Salpointe 24

Marana 29, Cienega 7

Mica Mountain 50, CDO 6

Mountain View 42, Nogales 0

Pusch Ridge Christian 49, Coolidge 0

Sahuarita 40, Cholla 0

Tombstone 56, Santa Rita 0

Tucson High, Maricopa 14

Walden Grove 48, Pueblo 0

Willcox 50, Palo Verde 8

