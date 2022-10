Cienega spoils Desert View's first game on its new field, plus more

Posted at 11:50 PM, Oct 28, 2022

TUCSON, Arizona — Scores from around southern Arizona: Class 1A

Hayden 82, San Manuel 20

St. David 70, Bagdad, 26 Class 2A

Bisbee 36, Catalina 14

Tombstone 40, Chandler Prep 32

Willcox 55, Tanque Verde 6 Class 3A

Pusch Ridge Christian 62, Safford 7

Sabino 55, Benson 0

Thatcher 55, Palo Verde 12

Tombstone 40, Chandler Prep 12 Class 4A

Catalina Foothills 63, Rio Rico 29

CDO 56, Vista Grande 13

Douglas 27, Empire 14

Mica Mountain 22, Pueblo 14

Sahuaro 52, Sahuarita 0

Walden Grove 46, Amphi 18 Class 5A

Buena 14, Tucson 7

Cienega 36, Desert View 26

Marana 55, Flowing Wells 9

Mountain View 42, Ironwood Ridge 0

Nogales 31, Rincon 13 Class 6A:

Salpointe 42 Tolleson 0



