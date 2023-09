Buena, Catalina, Pueblo, Cienega, Ironwood Ridge and Mica Mountain all win

Posted at 11:39 PM, Sep 08, 2023

TUCSON, Arizona — Amphi 27, Flowing Wells 21

Benson 38, Shadow Mountain 34

Buena 33, Catalina Foothills 28

Canyon del Oro 50, Desert View 20

Cienega 28, Tucson 24

Higley 29, Marana 24

Ironwood Ridge 28, Empire 0

Maricopa 45 Sahuarita 0

Mica Mountain 49, Sabino 7

Palo Verde 61, Coronado 0

Pusch Ridge Christian 38, Yuma Catholic 14

Rio Rico 39, Nogales 0

Safford 49. Rincon 17

Sahuaro 48, Douglas 29

Salpointe 48, Shadow Ridge 24

Santa Cruz Valley 42, Bisbee

Sunrise Mountain 53, Mountain View 14



