Nueva vacancia en la Corte Suprema causa incertidumbre sobre temas importantes a los latinos

Posted at 3:00 PM, Oct 16, 2020

Los latinos constituyen de aproximadamente un tercio de los votantes elegibles en esta elección presidencial en los Estados Unidos. Según un estudio reciente de El Centro de Investigación Pew, votantes latinos nombraron la Corte Suprema como unos de los temas más importantes para la comunidad. Christine Rodríguez es una abogada que sera juramentada en la barra de la Corte Suprema en enero. Ella dice que la preocupación de el tema viene por la falta de representación. Rodríguez recuerda haber soñado con ser abogada cuando tenía solo 9 años, pero le faltaba alguien que la asesorara. “Nadie que yo conocia era abogado”, explica Rodríguez. No fue hasta su último año de secundaria, durante un viaje educativo a Washington, D.C. que encontró su inspiración. “Está mujer es todo lo que yo quiero ser“, dijo Rodríguez sobre el momento en cual pudo observar a la magistrada de la Corte Suprema, Ruth Bader Ginsburg. Rodríguez incluso guardó las notas que tomó mientras observaba. Cerca del nombre del magistrado Antonin Scalia, ella escribió una nota describiéndolo como divertido. Junto al nombre de Ginsburg Rodriguez escribió, "inteligente y seria." Veinte años después de esta experiencia, Rodríguez sera juramentada en la Barra de Abogados de la Corte Suprema, lo que le permitirá argumentar casos ante la Corte Suprema. La ceremonia de confirmacion sera el próximo enero. Pero faltara Ginsburg, quien hubiera estado presente. “Quería agradecerle su incansable labor como abogada, y como mujer y campeona en este campo”, dijo Rodríguez. Como latina, Rodríguez dice que tiene algunas preocupaciones sobre algunas decisiones clave que tomará la Corte Suprema en el próximo período. Un ejemplo es el caso de Obama Care. “El cuidado de la salud es un tema que estará ante la Corte Suprema”, dijo Rodríguez. Quienes se oponen a Obama Care esperan que la Corte decida suspender el programa. El presidente Donald Trump ha dicho que reemplazará Obama Care con algo mejor. Otros votantes dicen que la Corte Suprema necesita diversidad. El voto latino nunca ha sido tan poderoso como lo es ahora. “Quien es estados unidos? Estados unidos no es solamente 8 hombres blancos y una mujer latina. Tiene que haber mas representación”, dijo Mari Carmen Puente Castellano. Según un estudio de el Centro de Investigación Pew, hay 32 millones de latinos quienes son elegibles para votar. “No me importa de qué lado usted vota, pero vote, para que se de a conocer que estamos aquí ”, dijo Castallano sobre la participación de votantes. Rodríguez dice que la comunidad latina ha sido ignorada por los políticos por demasiado tiempo, pero ahora que el número de votantes es lo suficientemente significativo, la comunidad necesita presentarse en las urnas. “Cuanto votamos, los políticos se van a dar cuenta que tienen que escucharnos”, dijo Rodríguez.



