El Voto Latino Será Clave en Esta Elección Presidencial

Posted at 6:01 AM, Nov 04, 2020

Ha llegado el momento para elegir el próximo presidente de Estados Unidos. El voto latino será clave, ya que los latinos constituyen un tercio de todos los votantes elegibles este año. Hoy veremos cuál candidato hizo mejor trabajo mostrando su apoyo a la comunidad latina. Según un estudio hecho por el Centro de Investigación Pew, la mayoría de latinos están inclinados a votar por Joe Biden. A la misma vez, hay muchos que apoyaran al Presidente Donald Trump. En estados como Florida, se espera que los cubanos voten por el Presidente Trump por sus esfuerzos de mejorar el país. Los latinos son un grupo diverso porque incluye personas que han estado en EEUU por varias generaciones, pero también a nuevos ciudadanos. Muchos latinos también son religiosos, de fe católica, cristiana, y protestante. A la misma vez, la comunidad LGBT está alzando su voz. También es un grupo complejo porque los latinos americanos vienen de varios países con diferentes costumbres. Expertos de política dicen que si un candidato gana el voto latino, tendrá mejor oportunidad de ganar la elección presidencial. Ahora que el país trata de frenar la pandemia de COVID-19, muchos latinos quieren saber como el próximo presidente tomará control de la economía, el coronavirus, y el cuidado médico.



