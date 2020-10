Posted at 2:37 PM, Oct 16, 2020

El impacto del COVID-19 en la comunidad Latina es más severa, según expertos El COVID-19 es una gran preocupación en la comunidad latina. Según un estudio de Johns Hopkins, los latinos tienen un riesgo tres veces más alto de contraer el virus, en comparación a la raza blanca. Un médico en California ha adoptado un enfoque proactivo para ayudar a su comunidad en el Valle Central. Su objetivo es detener la propagación de la enfermedad y ayudar a prevenir las dificultades económicas que puede traer el virus. El Valle Central de California, también conocido como la "Canasta de pan de América", provee la mayor parte del alimento de los Estados Unidos. Es aquí, donde miles de latinos trabajan en condiciones extremas como veranos calurosos, mala calidad de aire y horas largas. El Departamento de Salud Pública de California muestra que casi la mitad de las muertes en el Valle Central son en la comunidad latina. Latinos también representan más del 60% de los casos. “Si no hay nadie para cosechar en el campo, si no hay quien empaca la carne que alimenta a la mayoría del país, definitivamente todo el país lo sentiría”, dijo el Doctor Juan Bautista, director médico del Centro Médico Bautista. El Dr. Juan Bautista es parte del 60% de latinos que contrajeron el virus. Aunque estaba relativamente sano, su condición de asma empeoró sus síntomas del virus. Estuvo hospitalizado por seis días. El Dr. Bautista dice que los latinos tienen un alto riesgo debido a la prevalencia de la diabetes y el asma. “La diabetes es un factor importante, no solo en su sistema inmunológico, sino también en su respuesta a los medicamentos que administramos con COVID”, dijo Bautista. Los medicamentos como la dexametasona pueden hacer que aumente el nivel de azúcar en la sangre de los pacientes. Para un paciente diabético, este medicamento puede tener efectos secundarios negativos. Reina González pasó un mes entero durante el verano entubada. Ella es una sobreviviente de cáncer de mama y ahora es una sobreviviente de este virus mortal. El martes estaba celebrando el primer cumpleaños de su nieta. Meses después de su diagnóstico inicial y alta del hospital, todavía no puede trabajar debido a su condición física. “Cuando empiezo a moverme o caminar o cualquier ejercicio mínimo mi pulso se acelera mucho y mi corazón”, dijo González. Se siente afortunada de poder solicitar una compensación laboral que le ayudará a pagar sus facturas médicas, pero la mayoría de los pacientes del Dr. Bautista no son tan afortunados. Bautista dice que el costo promedio de una prueba en el Valle Central es de $200 a $800. El Dr. Bautista ahora ofrece pruebas rápidas en su práctica que son gratuitas. Su oficina está disponible todos los días de la semana para ayudar a las familias que trabajan largas horas. Los resultados se obtienen en 30 minutos o menos. Los resultados rápidos de las pruebas son fundamentales en esta comunidad desatendida. Retrasa la propagación de la enfermedad porque las personas no regresan al trabajo mientras esperan los resultados. “No están dispuestos a faltar al trabajo”, dijo Bautista sobre la necesidad económica de sus pacientes. Durante este tiempo, el Dr. Bautista dice que ha aprendido que la medicina no es la única necesidad para ayudar a sus pacientes. Ahora se encuentra educándolos sobre los servicios sociales disponibles. Durante la sesión de prueba, se ofrecen programas de ayuda financiera a quienes dan positivo en la prueba. El siguiente problema que se debe abordar es el impacto del virus a largo plazo. “Estamos empezando a aprender ahora que esto, aunque puede tener una baja tasa de mortalidad, la discapacidad que trae es definitivamente significativa”, dijo Bautista. Con una alta tasa de supervivencia, muchos necesitarán cuidados a largo plazo, dejando a una comunidad que ha sido atacada de manera desproporcionada por este virus con posiblemente décadas de problemas crónicos de salud.



Copyright 2020 Scripps Media, Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.