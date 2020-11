Tema de inmigracion está motivando a que los latinos voten en Arizona

Posted at 5:59 AM, Nov 04, 2020

El tema de la inmigracion forma parte clave para nuevos ciudadanos quienes votarán hoy. En comunidades como Chicago y Arizona, el tema de migración es importante, ya que son poblaciones mayormente México Americanas. Es común que estas comunidades aún tengan conexiones con sus países natales. Por lo tanto, el Presidente Donald Trump y el Senador Joe Biden tendrán que convencer a los votantes latinos que harán lo posible para apoyar a la comunidad inmigrante, incluyendo a las personas indocumentadas. Esto podría ser logrado por medio de proyectos de ley que ayudan a la comunidad indocumentada salir de la sombra y no ser separadas de sus familiares. En Arizona, el tema de inmigracion estuvo bajo la lupa. Hace diez años, la propuesta SB 1070 intentó darle permiso a las autoridades a exigir documentación de su estado migratorio. Esto generó un movimiento local que motivó a muchos jóvenes latinos a exigir justicia y apoyar el partido demócrata. La organización PAZ se fundó durante esta época, y ahora ve esta elección como el momento ideal para que el voto latino haga un cambio en Arizona. “De lo que yo he estado escuchando de la gente que está votando, y la gente que viene aquí a Promise Arizona, el inmigrante está votando para un futuro más fuerte para ellos. Están votando porque ellos sienten el privilegio de ser ciudadanos en este momento, y quieren ser parte del futuro del país para sus familias,” dice Petro Falcon, una activista en Arizona. El estado de Arizona es mayormente republicano. Pero esto podría cambiar con el gran número de votantes latinos en este estado fronterizo.

